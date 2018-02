Amiens : Kakuta en partance pour la Chine ou la Russie ?

Dans : ASC, Mercato, Foot Mondial.

Auteur d'une belle première partie de saison sous le maillot de l'Amiens Sporting Club, Gaël Kakuta attise encore les convoitises sur les marchés chinois et russe...

Actuellement en pleine crise, à la dix-septième place de la Ligue 1 après n'avoir gagné qu'un seul de ses neuf derniers matchs de championnat, le club d'Amiens n'en a pas fini avec le mercato. Fermé depuis le 31 janvier en France, le marché des transferts est encore ouvert dans certains pays étrangers, et notamment en Chine et en Russie. Seulement prêté par le Hebei Fortune chez le promu de L1, Gaël Kakuta est sérieusement pisté par le Beijing Guoan et le Spartak Moscou durant ce mois février. Et selon Foot Mercato, « Amiens peut clairement craindre le départ de Kakuta ».

En pleine réflexion par rapport à son avenir, le milieu offensif serait ouvert à un départ d'Amiens si un club venait à se mettre d'accord avec le Hebei, où il est encore sous contrat jusqu'en 2021. Ce potentiel départ du gaucher de 26 ans pourrait donc mettre un bien vilain coup sur la tête des dirigeants du club picard, qui perdraient alors leur meilleur passeur en pleine course pour le maintien. Mais Amiens ne peut de toute façon rien dire dans ce dossier...