France : Deux matchs avant le Mondial, les dates sont tombées

La Fédération française de football a publié le calendrier de l'équipe de France en marge de la Coupe du monde 2026. Deux matchs de préparation attendent les Bleus avant le décollage.

Les 26 joueurs qui feront partie du groupe de l' équipe de France pour participer à la Coupe du monde 2026 sont prévenus. La FFF a communiqué ce jeudi après-midi les dates des deux matchs de préparation que disputeront les Bleus en France avant de s'envoler pour le Massachusetts et Boston, là où se trouve leur futur camp de base. Les hommes de Didier Deschamps disputeront un premier match amical de préparation le jeudi 4 juin 2026, puis un deuxième le lundi 8 juin 2026 avant de traverser l'Atlantique le lendemain, mardi 9 juin 2026.

Il reste encore à déterminer les deux adversaires et les lieux de ces rencontres. Pour rappel, d'ici à la fin de la saison, l'équipe de France doit disputer un match amical face au Brésil à Boston le 26 mars prochain, puis un autre face à la Colombie à Landover le 29 mars. Ces matchs seront l'occasion pour Deschamps de tester ce qui ressemblera quasiment trait pour trait à la délégation française pour le Mondial.