Paris FC - OL : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Dans le dur en championnat, avec zéro victoire depuis le début du mois de décembre, l’Olympique Lyonnais tentera de faire le plein de confiance face au Paris FC en Coupe de France.

Quelle heure pour regarder Paris FC - OL ?

Cette rencontre comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France se jouera ce vendredi 17 décembre à 21 heures, au Stade Charléty de Paris. Ce match PFC-OL sera arbitré par Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - OL ?

Comme la saison passée, la Coupe de France sera de nouveau diffusée sur les antennes d’Eurosport. Et ce vendredi, pour l’un des matchs phares du week-end, c’est sur la chaîne payante Eurosport 2 que les supporters lyonnais et parisiens devront se brancher pour regarder ce premier grand rendez-vous de la saison en Coupe de France. Thomas Bihel et Alain Boghossian seront aux commentaires, alors que Benjamin Nivet et Cédric Carasso seront en bord terrain.



La compo probable de l’OL contre le Paris FC :

Suite à une semaine sans match, et avant de recevoir Metz mercredi prochain dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, Peter Bosz pourrait faire un peu tourner son effectif pour ce match face au quatrième de Ligue 2. Denayer, Diomandé, Henrique et Reine-Adélaide seront absents.



La compo probable de l'OL : Lopes - Dubois, Da Silva, Boateng, Lukeba, Emerson - Thiago Mendes, Guimaraes - Cherki - Dembélé, Kadewere.

Les déclas :

Peter Bosz, entraîneur de l'OL : « La Coupe de France est une belle compétition. C'est un trophée qu'on veut gagner. On va affronter une belle équipe, qui a gagné ses 5 derniers matchs. On aura besoin d'un groupe qui fait les choses ensemble, avec une concentration à 100%. Je vais aligner la meilleure équipe possible, car je veux gagner. Anthony Lopes sera titulaire dans les cages demain. Pour nous, ce match est très important. On pense d'abord à la Coupe de France, et on sera focalisé sur Metz ensuite. Le Paris FC est en forme. Leur défense est compacte. Ils ont des bons joueurs, rapides en transition. Physiquement, ils sont au niveau aussi ».

Thierry Laurey, entraîneur du Paris FC : « Lorsqu'on est un club comme le nôtre, on n'a pas la prétention de gagner cette compétition. On a la volonté de défendre toutes nos chances. Si on peut poser quelques problèmes aux Lyonnais, on le fera. C'est un match où il va plutôt falloir défendre qu'attaquer. À nous de faire les choses correctement, en restant sur la dynamique actuelle. C'est une équipe de Ligue 1, qui est régulièrement européenne, qui a fait la Ligue des champions il n'y a pas si longtemps et qui joue la Ligue Europa régulièrement. Elle est dans les quatre, cinq meilleures formations françaises ces dernières années, voire dans les deux ou trois ».