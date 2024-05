OL-PSG ‍: Bons plans, bonus et cotes pour la finale de la Coupe de France

Dans : Coupe de France.

Le dernier trophée de la saison se disputera ce samedi soir entre l'OL et le PSG. Une finale de rêve qui pourra aussi vous permettre de très bien terminer la saison.

Ce samedi soir, à 21h00 à Lille, aura lieu la finale de la Coupe de France. Une affiche où figure sans surprise le PSG, grand habitué de cet événement, et aussi favori de cette épreuve. Mais face à lui, le champion de France affrontera l’Olympique Lyonnais. Une équipe transfigurée en deuxième partie de saison, et qui est remontée de la dernière place au coeur de l’automne, pour aller chercher la 6e place qualificative pour la Ligue Europa à l’occasion du soir de la 34e journée.

C’est donc une équipe lyonnaise qui n’aura absolument rien à perdre, et qui a déjà réussi sa saison, qui affrontera le PSG pour cette finale de la Coupe de France. Un match très attendu, alors que la billetterie a explosé et que toutes les places sont parties en quelques minutes. Un grand rendez-vous alors que de nombreux grands noms de l’OL n’ont jamais pu apporter un titre à leur club, comme Lacazette, Lopes ou Tolisso.

