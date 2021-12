Cannet-Rocheville - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Ce dimanche 19 décembre, l’Olympique de Marseille débutera son aventure en Coupe de France face au Cannet-Rocheville, une formation de National 3.

Quelle heure pour regarder Cannet-Rocheville - OM ?

Sorti dès les 16es de finale contre Canet Roussillon (N2) la saison passée, le club phocéen cherchera à ne pas reproduire ses erreurs du passé en Coupe de France. Pour éviter le piège, l’OM aura la chance de se déplacer au… Stade Vélodrome. Dans l’incapacité de proposer une enceinte digne de ce nom pour ce rendez-vous des 32es, Cannet-Rocheville a donc décidé d’inverser le lieu du match, qui se jouera donc dimanche à 13h45. Johan Hamel sera l’arbitre.

Sur quelle chaîne suivre Cannet-Rocheville - OM ?

Cette rencontre entre le Cannet-Rocheville et l’OM sera diffusée sur deux chaînes : Eurosport et France Télévisions. En effet, en plus du canal habituel de la Coupe de France sur le payant, les supporters marseillais pourront voir ce choc des extrêmes sur France 3 Régions. Sur Eurosport 2, les commentaires seront assurés par Rémy Tissier et Laurent Fournier, alors que Julien Luthringer sera en bord terrain.

La compo probable de l'OM contre le Cannet-Rocheville :

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet. Mais même si Marseille n’a pas joué cette semaine, l’entraîneur argentin pourrait faire tourner son onze face au club amateur. Tout cela dans l’idée de garder au frais quelques titulaires en vue du dernier match de l’année 2021, face à Reims en L1 mercredi prochain.

La compo probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Alvaro, Balerdi, Amavi - Kamara, Rongier - Under, Payet, Harit - Milik.