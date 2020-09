UEFA : Rudi Garcia devant Zidane, l'Europe applaudit

Dans : Ligue des Champions.

Auteur d’une campagne européenne d’exception avec l’OL cet été, Rudi Garcia a été nominé pour le titre du meilleur entraîneur d’équipe masculine de l'année. Tout comme Thomas Tuchel.

Si Rudi Garcia traverse des jours difficiles en raison des débuts poussifs de l’OL en Ligue 1, l’entraîneur rhodanien peut retrouver le sourire. Après avoir impressionné l'Europe la saison passée, l'homme de 56 ans qui a emmené l'OL en demi-finales de la Ligue des Champions a été classé au septième rang du classement du meilleur entraîneur d’équipe masculine sur la saison 2019/2020. Une distinction individuelle de taille pour celui qui ne fait pas l'unanimité du côté des supporters lyonnais. Le classement a été établi par « un jury de 80 entraîneurs ayant participé aux phases de groupe de l’UEFA Champions League 2019/20 (32) et de l’UEFA Europa League (48), ainsi que 55 journalistes issus de chacune des associations membres de l’UEFA », explique l’UEFA sur son site officiel.

Rudi Garcia peut même se vanter de terminer devant de très grands noms. Il devance Zinedine Zidane (8e, Real Madrid), Pep Guardiola (9e, Manchester City) et Antonio Conte (10e, Inter). Finaliste de la C1 avec le PSG, Thomas Tuchel a, lui, terminé quatrième. Les trois hommes qui ont obtenu le plus de voix se disputeront la récompense qui sera décernée le 1er octobre au cours de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2020/2021. Un trio 100% allemand. On y retrouve le vainqueur de la C1, Hansi Flick (Bayern), ainsi que Jürgen Klopp (Liverpool) et Julian Nagelsmann (RB Leipzig). Dans quel ordre ? Rendez-vous dans une semaine.