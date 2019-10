Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Actuellement détenus en France par RMC, les droits TV de la Ligue des champions et de l’Europa League sont remis en jeu cette semaine, l’actuel contrat s’achevant à la fin de la saison 2020-2021. L’UEFA a décidé de lancer dès maintenant l’appel d’offres pour 2021-2024, sentant le marché français chaud bouillant juste avant le passage de la Ligue 1 chez Mediapro. Car c’est une évidence, faute de Ligue 1, RMC et Canal+ ont tout intérêt à se jeter dans le deal, Mediapro pouvant aussi être tenté de porter un nouveau coup aux diffuseurs « traditionnels ». Et il se pourrait bien que le milliard payé par RMC lors du contrat en cours vole en éclats comme l’annoncent plusieurs spécialistes consultés ce lundi par Les Echos.

Car si le vainqueur ne fera pas obligatoirement une bonne affaire financière, le ou les vaincus en feront une très mauvaise. Quid de Canal+ sans la Ligue 1 ? Quid de RMC uniquement avec le foot anglais ou bien encore quid de BeInSports avec quelques miettes de Ligue 1 et le foot italien et espagnol ? Et forcément l’UEFA sait bien que c’est un traquenard qui est tendu aux diffuseurs en France. Cela est résumé par un spécialiste de droits sportifs consultés par le média économique : « Le problème, c’est qu’il y a toujours un crétin pour faire monter les prix ». De quoi relancer toutes les rumeurs sur de possibles associations de chaînes, dans un passé pas si éloigné on avait par exemple évoqué un rachat de BeInSports par Canal+. Cet appel d’offres pour la Ligue des champions et l’Europa League va remettre ce dossier en haut de la pile, même si au final ce sont les abonnés qui paieront les pots cassés. Comme toujours.