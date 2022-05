Le Real en finale après un match dingue !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale retour

Stade Santiago-Bernabéu (Madrid)

Real Madrid-Man City 3-1 après prolongation (aller 3-4)

Buts : Rodrygo (90e, 90e+1), Benzema (95e sur pen.) pour le Real ; Mahrez (73e) pour Man City

Dans un scénario incroyable, le Real Madrid a renversé Manchester City après avoir été mené 0-1 à l'entame des arrêts de jeu. Vainqueurs 3-1 après prolongation, les Madrilènes retrouveront Liverpool au stade de France.

Avec un but de retard à remonter, le Real Madrid se devait d'être plus entreprenant qu'à l'aller pour espérer passer en finale. Toutefois, le début de match mettait encore en valeur la possession de balle guardiolesque de Manchester City. Les Citizens étaient largement dominateurs et se créaient les meilleures situations d'une décevante première période. Bernardo Silva notamment s’infiltrait dans la surface madrilène mais sa frappe sèche était bien détournée par Courtois (20e). Le portier belge était encore sollicité par Foden (40e) mais il restait très efficace. Côté madrilène, Benzema n'était que rarement trouvé et ce qui primait c'était le caractère rugueux du match en ce premier acte.

Casemiro deux énormes fautes 0 jaune. Il doit prendre Verratti sous son aile... #RMAMCI — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 4, 2022

Au retour des vestiaires, les Merengues gâchaient une belle situation. Carvajal centrait pour Vinicius, esseulé au second poteau, dont la reprise fuyait le cadre d'Ederson (46e). Derrière, Madrid poussait mais butait sur une défense mancunienne solide. Dias venait notamment défendre correctement sur un Benzema, éteint ce soir (55e). Peu à peu, le rythme baissait et City se rapprochait de la finale. Cela était encore plus vrai quand Silva alertait Mahrez qui décrochait la lucarne de Courtois pour plier le suspense à ce moment-là. Pourtant, alors que Grealish frôlait par deux fois le 2-0, c'est un autre entrant qui se distinguait Rodrygo. Le Bréslien coupait un centre de Benzema au premier poteau pour égaliser puis il reprenait de la tête un autre centre de Carvajal pour arracher la prolongation, le tout en une minute.

Benzema encore buteur et sauveur

Sonnés, les Citizens reprenaient encore un coup sur la tête. Dias fauchait Benzema dans la surface, lequel se faisait justice lui-même dans la foulée. Fernandinho passait proche de marquer un deuxième but pour City, en toute fin de première mi-temps de prolongation, mais Courtois venait détourner le ballon pour l'empêcher de tacler le cuir dans le but madrilène. Ensuite, le Real tenait solidement son avantage devant un City usé mentalement et physiquement. Le Real jouera une nouvelle finale au stade de France face à Liverpool le 29 mai prochain pour espérer décrocher un 14e sacre européen.