LdC : Le PSG a la meilleure attaque, Man United a le meilleur milieu

Comme par magie, Paul Pogba s’éclate depuis le licenciement de José Mourinho à Manchester United.

Décevant sous les ordres du Portugais, du moins lorsqu’il n’était pas sur le banc, le milieu de terrain a retrouvé son niveau à Cardiff (1-5), puis contre Huddersfield (3-1) mercredi. Deux buts et deux passes décisives avec Ole Gunnar Solskjaer, on peut dire que l’international français a trouvé le déclic. Celui que Phill Neville attendait tant, et qui fait de Pogba « le meilleur milieu en Europe ».

« Contre Huddersfield, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Dans un bon jour, c'est le meilleur milieu en Europe. Ses derniers 18 mois ont vraiment été décevants et horribles à cause des tensions avec le manager. Mais on dirait qu'il a été libéré de ses chaînes. Il a joué avec cette attitude comme si tout était possible, avec arrogance, son jeu de passe était de nouveau au top », a commenté l’ancien Red Devil sur la BBC.

MU a viré Mourinho juste à temps

« Pour moi, c'est le meilleur joueur du club, a insisté le consultant. C'est un joueur qui devrait marquer entre 12 et 15 buts par saison. Il ne l'a pas souvent fait mais il en est capable. Je pense qu'ils l'auraient perdu à cause de sa relation avec Mourinho. Il était sur le banc, mais il a fait des matchs fantastiques récemment. » Avec un Pogba à ce niveau, MU pourrait poser des problèmes au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.