Brest-PSG n'affiche pas complet, c'est chaud en Bretagne

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Mardi, Brest reçoit le PSG à Guingamp pour le barrage aller de Ligue des champions. Un premier match en phase finale de coupe d'Europe pour le club breton. Mais, l'évènement n'attire pas autant que prévu.

Pour sa première participation européenne, Brest régale ses supporters. Le club breton a été très performant au premier tour, s'offrant une qualification historique pour la phase finale. Celle-ci débute mardi soir avec la réception du PSG pour le barrage aller. Un match de gala avec un fort enjeu sportif. Cependant, ce match ne fait pas autant recette que les précédents à domicile : Sturm Graz, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven et Real Madrid. La billetterie n'a pas été prise d'assaut alors que cela avait été le cas pour les précédents matchs de C1.

Des billets encore disponibles pour Brest-PSG

Comme l'a notamment remarqué L'Equipe, il reste des places disponibles pour la réception du Paris Saint-Germain à Guingamp. Lors des quatre précédents matchs, les abonnés s'étaient arrachés toutes les places et il ne restait plus rien pour le grand public. A 48 heures du match, le site du Stade Brestois propose encore des billets pour Brest-PSG. Moyennant une belle somme (150 à 200 euros), il est toujours possible de prendre place dans le stade de Roudourou.

Ces chiffres légèrement décevants s'expliquent d'abord par l'horaire du match puisque le coup d'envoi est programmé mardi à 18h45. Ensuite, le PSG ne constitue pas un adversaire inédit pour le Stade Brestois. Ce sera déjà la troisième confrontation entre les deux clubs, la dernière ayant eu lieu il y a une semaine à Brest avec un large succès des Parisiens 5-2. Le rapport de force est défavorable aux Brestois et cela peut aussi décourager leurs supporters. Cependant, guichets fermés ou non, la fête devrait être belle pour un match historique à plus d'un titre.