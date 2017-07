Officiel : Grégoire Defrel signe à l’AS Roma

Le directeur sportif Monchi continue de piocher chez les joueurs français, mais il s’est cette fois servi en Serie A. L’AS Roma a annoncé ce jeudi la signature de Grégoire Defrel, qui sort d’une solide saison avec Sassuolo. L’attaquant tricolore s’est engagé pour cinq saisons avec la Louve, sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire en fonction d’objectifs sportifs, pour un montant total de 20 ME (5 ME pour le prêt + 15 ME pour l’option).

We are delighted to announce that Gregoire #Defrel is now official an #ASRoma player https://t.co/aphvDowOcS pic.twitter.com/xx0gEhXZ9B