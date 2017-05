PSG : Motta est venu se moquer de Baysse jusqu'après la douche

Dans : Video, PSG, Ligue 1, OGCN.

Thiago Motta n'a pas apprécié d'être expulsé en fin de match dimanche soir contre Nice, et le joueur du Paris Saint-Germain ne s'est pas calmé avec le temps. Alors que les joueurs des deux formations passaient devant les médias dans la zone mixte avant de quitter le stade, le joueur du PSG est en effet venu chambrer ironiquement Paul Baysse, avec qui il s'était rudoyé en prenant faussement de ses nouvelles pour mieux faire comprendre qu'il reprochait au joueur niçois d'avoir fait du cinéma. Et pendant toute l'interview de Baysse, Thiago Motta est resté derrière lui avec un grand sourire sur le visage. Pas certain que cela ne plaide la cause de Motta devant la commission de discipline.