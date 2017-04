ASNL : Nancy doit croire au maintien, Correa le répète encore

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa (entraîneur de Nancy après la défaite dans le derby à Metz) : « On ne pouvait pas être surpris par l'engagement de l'adversaire, on le savait. Les buts sont venus sur des trucs qu'on avait travaillés cette semaine. On a fait le plus difficile en égalisant avant la mi-temps. Et en seconde période on fait encore des erreurs et on le paie. Les fautes techniques se répètent et nous ont empêché de porter le danger dans le camp adverse. Le problème c'est qu'on ne résiste pas sous la pression. Les intentions sont là, le travail se passe bien dans la semaine et les joueurs sont conscients du danger. Il faudra montrer un meilleur visage samedi prochain contre Monaco et surtout il faut continuer à y croire. »