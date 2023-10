Nancy ‍: Le supporter raciste interdit de stade pour 5 ans

Dans : Nancy.

Par Eric Bethsy

En allant saluer leurs supporters après le match contre Nancy (1-1) mercredi, les joueurs du Red Star ont entendu des cris de singe. Le club nancéien a donc visionné ses caméras de vidéo surveillance et condamné le coupable d’une interdiction de stade.

« Nous avons identifié l'auteur, il s'est livré à la police, a annoncé le directeur général adjoint de Nancy, Nabil El Yaagoubi. Nous allons l'interdire de stade pour cinq ans grâce à la loi Larrivé (qui permet aux clubs de refuser et de ficher des spectateurs non interdits de stade, ndlr). Nous n'avons identifié qu'une personne, on a les images. Il n'y a qu'un individu, qui a été interpellé. »

« On a fait des appels à témoin, on n'a pas eu de retours qui nous disent le contraire. Les joueurs du Red Star identifient eux aussi un individu qui faisaient des gestes. La procédure maintenant n'est plus chez nous, elle est à la justice. Nous avons déposé plainte au commissariat », a conclu le dirigeant de l’ASNL.