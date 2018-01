Jourdren se voit comme la grande victime du foot français

Dans : Nancy, Ligue 2, Equipe de France.

Revenu en Ligue 2 avec Nancy, Geoffrey Joudren estime qu’il méritait une carrière bien différente.

Plus connu pour ses sorties médiatiques que pour ses performances sportives, le gardien de 31 ans se croirait presque victime d’un complot, lui qui souffre d’une mauvaise image depuis le début de sa carrière. « Personne ne m’aime dans le foot, a dénoncé le portier français dans So Foot. J’ai une image médiatique qui est exécrable. Les gens me voient comme une personne qui s’exprime mal, un peu bête, donc ils se moquent de moi. »

Quant à sa trajectoire, Jourdren pense que son côté bavard y est pour quelque chose. « Je suis quelqu’un qui dit toujours ce qu’il pense, dans le respect, quelle que soit la personne en face de moi. Et ça fait peur dans le milieu du foot, a expliqué le Nancéien. Les clubs sont des entreprises, qui ont leurs stratégies... Et si toi, en tant que joueur, tu ne rentres pas dans cette stratégie, ça complique les choses. »

Jourdren et la mentalité française

« En France, on aime bien poser des étiquettes sur les gens. Si on veut te faire passer pour un clown, il suffit de faire un montage, et tu donnes l’image que tu veux, a-t-il poursuivi. Et comme le Français de base est bête et naïf – je n’ai pas honte de le dire –, il croit ce qu’on lui montre. » Du coup, le champion de France 2012 n’a jamais eu sa chance en sélection. « T’imagines, Jourdren en équipe de France ? La FFF, elle ferme. Parce que je dévoile tout. Les coulisses, tout, a insisté l’ancien Montpelliérain. Je peux dire des choses et, médiatiquement, ça peut être très compliqué pour la Fédération. Donc on ne prend pas de risque, on n’y pense même pas. »

« Pourquoi Costil et pas moi ? »

« Je suis persuadé que c’est à cause de ma personnalité. Il y a des joueurs comme ça : Nasri, Benzema... Très très compliqué à gérer pour la FFF, des mecs comme ça ! Moi, à l’époque, j’avais ma place en troisième gardien, a assuré le natif de Meaux. (...) Peut-être que je m’enflamme et que je n’avais pas le niveau. En revanche, il faudra m’expliquer pourquoi Costil y va et pas moi. Il n’avait pas de meilleurs résultats que moi, collectivement et individuellement. » Après la fin de sa carrière, le gardien envisage donc de fuir le monde du foot, « sans les faux-culs et les suceurs... ».