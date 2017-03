ASNL : Nancy a un schéma tactique pour déshabiller le PSG

Dans : Nancy, PSG, Ligue 1.

Après le coup de sifflet final de la rencontre face au Paris Saint-Germain ce samedi (17h), un deuxième match débutera pour l’AS Nany Lorraine.

Comme beaucoup d’adversaires du champion de France, les Nancéiens espèrent récupérer les maillots des Parisiens à la fin de la partie. Seulement voilà, certaines tuniques sont plus sollicitées que d’autres. Alors pour éviter les embouteillages sur les mêmes joueurs, les hommes de Pablo Correa ont déjà affiché leur préférence.

« J’ai déjà prévenu les copains dans le vestiaire cette semaine, a confié le milieu Loïc Puyo à L’Est Républicain. Pastore sera ma cible à l’issue du match. En temps normal, j’échange mon maillot seulement lorsque j’ai un ami dans l’équipe adverse. » Mais affronter Paris eu Parc des Princes, ça n’arrive pas tous les jours pour les coéquipiers de Modou Diagne, le défenseur central qui rêve d'ajouter le maillot de Thiago Silva à sa collection.

Ben Arfa est ciblé

Quant à Youssef Aït Bennasser, le milieu prêté par Monaco espère faire plaisir à un proche. « L’un de mes frères adore Hatem Ben Arfa, a raconté l’international marocain. J’en ai parlé à Issiar (Dia) qui est bien copain avec Ben Arfa. Issiar va se débrouiller pour me récupérer un maillot. » Espérons que Nancy repartira avec une valise pleine de cadeaux parisiens, et non de buts encaissés...