Metz-OL : Le gros dérapage du patron de Metz avec le Bataclan

Le FC Metz a été mis KO debout par la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel suite aux incidents du match contre l'Olympique Lyonnais. Et pour Bernard Serin, cette sanction imposée au club lorrain est anormale. Mais le président messin a établi un parallèle très douteux entre cette affaire et...l'attentat du Bataclan.

Pour le dirigeant lorrain, ce choix des instance est inadmissible, mais l'image qu'il a choisie d'utiliser est pour le moins maladroite. « C’est comme si, il y a quinze mois, la justice avait condamné le Bataclan !, a osé confier en conférence de presse Bernard Serin, avant de revenir à des propos plus mesurés. Je suis scandalisé par cette décision injuste, incompréhensible et surtout dangereuse, car elle donne plus de pouvoir aux supporters pour influer sur les résultats et bafouer l’éthique sportive. J’ai reçu de nombreux coups de fil de collègues présidents, qui m’ont exprimé leur solidarité et leur indignation. Pour moi, c’est un problème collectif. Le football français va-t-il accepter d’être l’otage de supporters pouvant fausser les résultats ? Les 40 clubs pros de L 1 et L 2 doivent s’indigner ensemble et clamer que cette décision est inadaptée. Car au lieu d’être dissuasive, elle renforce les coupables ! » Pour l'instant, le FC Metz n'a toujours pas décidé de faire appel ou pas de cette sanction.