FCM: Metz se torture les nerfs et a les boules

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger (entraîneur de Metz après la défaite à Lorient) : « Ça fait un mois qu'on attend notre victoire, elle nous a tendu les bras contre Caen la semaine dernière, on n'a pas pu la prendre, elle nous a tendu les bras contre le PSG, ça se joue à un centimètre près. Il faut qu'on soit plus en configuration "on joue le maintien", qu'on arrête de regarder jouer l'adversaire. Ce qu'on ressent ? Les boules. On a 36 points aujourd'hui, si on n'arrive pas à prendre 4 points en 4 matches, on ne mérite pas de rester en Ligue 1. »