OL, EAG : Bertrand Desplat répond à Jean-Michel Aulas

Dans : EAG, OL, Ligue 1.

En froid avec Jean-Michel Aulas depuis quelques semaines, Bertrand Desplat a tenu à apaiser les tensions, tout en faisant une confession sur sa relation avec le président de l'Olympique Lyonnais.

Dimanche prochain, le match entre Lyon et Guingamp s'annonce bouillant au Groupama Stadium. Sur le terrain d'abord puisque l'OL a besoin de relancer la machine après deux nuls en L1. Mais aussi dans les tribunes, où les présidents des deux clubs seront particulièrement observés. Après avoir critiqué Jean-Michel Aulas pour ses sorties sur le PSG et le fair-play financier, Bertrand Desplat a subi un retour de bâton cette semaine, quand le président lyonnais a lancé le hashtag #pansurlatêteàbertrand sur Twitter, suite à sa réélection au board de l'ECA. Mais au final, la belle n'aura pas lieu puisque Desplat et Aulas vont se rencontrer ce week-end pour enterrer la hache de guerre.

« Il n'y a pas de guerre avec Jean-Michel Aulas, ce sont des mots trop graves. On a nos points de vue, souvent différents et quand je ne suis pas d'accord, je ne fais pas semblant de l'être... Ça n'enlève en rien mon estime pour lui. Je vous donne un tuyau : on va déjeuner ensemble... Jean-Michel a eu l'intelligence de calmer le jeu en m'invitant, ce que j'ai accepté. Moi, je ne poste jamais mon avis sur les questions d'homme, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Jean-Michel a tendance à se laisser aller sur des constats humains ou sur la personnalité... Je crois que c'est bien de se voir, ce sera l'occasion de lui dire qu'aux choses blessantes ou méprisantes, je préfère le respect... », a lancé, sur RMC, le président de Guingamp, qui n'est toutefois pas un privilégié d'Aulas puisque le président de l'OL a pris l'habitude d'inviter ses homologues avant les rencontres à Lyon. Mais cette réunion servira au moins de réconciliation.