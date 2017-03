Guingamp : Une victoire 5-0, Kombouaré s'y attendait

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la victoire contre Bastia (5-0) : « On a marqué en seconde période alors qu'on s'est créé davantage d'occasions en première. Le premier but a éteint les espoirs bastiais. Je suis fier de mes joueurs. Ils ont réalisé un gros travail de sape. Leur boulot a payé. On a réalisé un match accompli. Le point pris à Montpellier augurait de quelque chose de bien. Les garçons ont fait le match que j'espérais ».