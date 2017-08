EAG : Un petit miracle et puis la lumière s'allume

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (entraîneur de Guingamp après la victoire de l’EAG à Metz) : « On a raté notre entame de match. C'est un petit miracle qu'on soit revenu à égalité. Pendant trente minutes, on a été absents. On a laissé notre adversaire jouer et marquer. Notre première frappe cadrée n'est qu'à la 32e. On n'a eu que ce qu'on mérite. Après, j'ai aimé la réaction des joueurs. Ce but nous fait beaucoup de bien et la mi-temps nous a permis de recadrer les choses. Sur la fin, la victoire est logique mais on a vraiment été en difficulté en début de match. Peut-être que physiquement, on a pris le pas aussi, on a beaucoup insisté sur le duels à la pause, on n'en a gagné aucun en première période, c'était alors impossible de jouer. Je suis vraiment fier de la performance de mes joueurs. C'est une énorme satisfaction parce qu'au delà du résultat, c'est le scénario que j'ai apprécié. Je félicite les joueurs, ils ont fait le boulot.»