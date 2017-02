EAG : Kombouaré en a gros sur la patate

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de Guingamp après la défaite contre Caen) : « On a fait un match intéressant. Nous avons été capables de proposer du jeu. J'ai vraiment aimé la façon dont on a joué, on a bien défendu tout en ayant de nombreuses situations offensives. C'est malheureusement pour nous le match de l'inefficacité, nous n'avons pas été capables de marquer et Caen a su concrétiser son seul tir cadré de la rencontre! Cette défaite me met en rogne, on n'a pas le droit de prendre un contre de cent mètres. Caen est une équipe qui joue sa survie et nous a proposé un défi physique et athlétique avec un jeu direct. Mais la réussite, il faut savoir la provoquer. C'est une grosse déception. Il faudra retrouver un mental d'acier pour aller faire un résultat à Marseille.»