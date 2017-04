EAG : Guingamp n'a plus la rage et ça se voit

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (entraîneur de Guingamp aprè la défaite contre l’ASSE à domicile) : « C'est une défaite sévère, je suis très déçu car on a le sentiment d'avoir fait un bon match mais on a été puni par une équipe de Saint-Étienne qui nous a battu à l'expérience. Les Stéphanois ont fait le dos rond en première mi-temps et ils ont marqué deux buts sur coup de pied arrêté. La seconde période a été plus compliquée que prévu pour nous, ce soir nous aurions pu jouer cinq ou six heures sans marquer, plus on avançait dans le temps et moins je sentais mon équipe capable de marquer. La difficulté que l'on a en ce moment c'est qu'on ne concrétise pas nos temps forts, il nous manque un peu plus de rage, de détermination. Je pense que si nous étions en difficulté nous aurions plus les ressources pour se faire mal. »