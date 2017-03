SMC : Garande accuse un joueur de Monaco d'avoir tué son équipe

Dans : SMC, Ligue 1, Monaco.

Patrice Garande, entraineur de Caen, après la défaite 0-3 face à Monaco, et les deux buts et un pénalty provoqué par Kylian Mbappé : « On avait bien commencé, jusqu’au premier but, je trouvais que ce n’était pas trop mal. Mais Monaco, c’est plus fort dans tous les compartiments du jeu. Ce que je regrette un petit peu, c’est qu’on n’ait pas réussi à faire le match qu’on voulait faire. Ce que j’ai dit aux joueurs à la mi-temps, c’est qu’il y avait encore des possibilités, mais il fallait mettre plus de folie. On n’a pas mis de folie, on était en dessous du niveau match qu’on a joué à Nice, et contre cette équipe-là ça ne pardonne pas. Avec un phénomène devant (Mbappé), qui à lui tout seul nous a tués. On savait avant que ce serait très très compliqué. Pour faire quelque chose contre ce genre d’équipe il faut faire un gros match, comme on avait fait contre Lyon et avoir un peu de réussite. Aujourd’hui on n’avait pas tout ça et on a été logiquement battu par une très très belle équipe ».