SMC : Couvrir l'OM de cadeaux, ça coûte cher

Dans : SMC, Ligue 1, OM.

Patrice Garande, entraineur de Caen, après la défaite 1-5 face à Marseille : « Quand on commence le match comme ça et qu'on fait des cadeaux incroyables, on se trouve très vite menés.... Là, ce soir, il y a beaucoup d'abattement par rapport aux intentions par rapport à l'investissement (montrés) et à tout ça. Mais on est dans une situation compliquée. Il y a plein de situations qui ne nous sont pas favorables et on fait des erreurs, beaucoup d'erreurs défensives, sur des gestes pourtant simples, et des erreurs techniques. Ce n'est même pas l'adversaire qui nous met sous pression, on lui donne le ballon, il y a des contres et quand il y a un adversaire de la qualité de Marseille, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'abattement dans le vestiaire mais il faut récupérer et repartir. On a un match à Toulouse, un contre Rennes et celui de Paris. Il faut garder les intentions qu'on a eu. Autant contre Nantes c'était le néant, autant aujourd'hui ce n'était pas le néant ».