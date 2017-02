SMC : Altercation entre Garande et des supporters après Caen-Lille

Dans : SMC, Ligue 1.

Le Stade Malherbe de Caen n'en finit plus de décevoir ses supporters et même à D'Ornano les Normands n'arrivent plus à s'imposer. Après trois défaites consécutives, dont deux à domicile, et avant la réception importantissime de Nancy mardi en match en retard, le ton est monté après la déconvenue contre Lille, samedi soir. Selon nos confrères de Tendance Ouest, alors qu'il quittait le stade en voiture, Patrice Garande aurait été pris à partie par des supporters très mécontents et une vive explication aurait eu lieu.

Pourtant, durant toute la rencontre, les supporters les plus impliqués du SMC n'ont jamais réclamé la démission d'un entraîneur dont le message semble effectivement un peu brouillé ces derniers temps. Les prochains jours pourraient être chauds dans la capitale bas-normande?