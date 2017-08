Mercato : Karamoh annonce qu'il reste à Caen, le chantage de trop ?

Dans : SMC, Mercato, Serie A, ASSE.

Objet d'un accord de transfert entre le Stade Malherbe de Caen et l'AS Saint-Etienne pour 8ME, Yann Karamoh a, via son représentant, fait la fine bouche, préférant une offre hypothétique venue de l'Inter. Mais le club italien ne veut pas offrir autant d'argent pour l'international Espoirs, et les négociations semblent totalement au point mort. Pas retenu dans le groupe malherbiste qui a fait le déplacement, et perdu, samedi soir à Montpellier, Yann Karamoh a fait une annonce via son compte Snapchat.

« Officiel : je serai un joueur de Caen pour la saison 2017/2018 », lance celui à qui il ne reste qu'un an de contrat au SMC et sait très bien qu'en faisant passer ce message il annonce à ses dirigeants qu'ils le perdront pour zéro euro dans un an. Il s'agit donc d'une grosse mise sous pression du président caennais, lequel n'est pour l'instant pas disposé à brader Yann Karamoh, même si le temps joue contre lui. Promis à un brillant avenir, le jeune attaquant caennais a déjà prouvé une chose, il n'a pas l'élégance de Ngolo Kanté...