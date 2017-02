Caen : Vercoutre refuse les insultes, mais il peut les comprendre

Dans : SMC, Ligue 1.

Ce mardi soir, Caen reçoit Nancy dans un match en retard de Ligue 1 qui vaut son pesant d'or. Car en cas de défaite les Normands seront un candidat très sérieux à la descente, alors qu'une victoire permettrait à Malherbe de céder sa 18 place à son adversaire du jour. Mais la préparation pour ce choc s'est faite dans la tension du côté de Caen, Patrice Garande étant pris à partie par le représentant du principal groupe de supporters. Si le coach normand a demandé à ce dernier de rester à sa place, Rémy Vercoutre a lui aussi demandé aux fans malherbistes d'y aller doucement. Car le gardien de but n'a pas apprécié de se faire insulter samedi dernier lors de la victoire du LOSC à Caen et il l'avait alors fait savoir. Mais, pour Vercoutre, les résultats actuels peuvent tout de même explique les choses.

« La dernière fois, après Dijon en décembre le kop nous avait demandés - peu importe le résultat - qu'on vienne en bas de la tribune pour les saluer. C’était une demande tout à fait légitime. Ils nous soutiennent toujours. Leur tribune est toujours pleine. On peut compter sur eux. Ce qui m'a chagriné samedi soir, c'est qu'on y va et on se fait insulter. C'est pourquoi j'étais un peu râleur. Maintenant, vous savez, vous finissez un match qu'on a perdu, on est passionné, les supporters le sont aussi, tout le monde est en colère. Mais je n'ai aucun doute qu'ils seront là ce mardi », a expliqué l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais.