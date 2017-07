Caen : Laissé libre par l'OM, Samba signe à Malherbe

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, OM.

Doublure de Steve Mandanda puis de Yohann Pelé à l'Olympique de Marseille, Brice Samba ne s'est pas vu proposer une prolongation de contrat par le club phocéen, et il peut donc signer là où il l'entend. Et ce vendredi soir, le Stade Malherbe annonce que le gardien de but formé au Havre vient de s'engager pour les quatre prochaines saisons.

Le club normand maintient sa confiance à Rémy Vercoutre, mais Paul Reulet, son troisième portier venant d'être prêté à Boulogne, Caen a voulu vite s'offrir un remplaçant de luxe. Matthieu Dreyer, l'actuel numéro 2 dans la hiérarchie, a encore un an de contrat avec le SMC et Brice Samba représente clairement une solution d'avenir.