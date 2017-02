Caen : Bordeaux empêche Guilbert de jouer mardi

Dans : SMC, Bordeaux, Ligue 1.

Prêté par les Girondins de Bordeaux au Stade Malherbe de Caen en octobre dernier, sans option d'achat, Frédéric Guilbert ne jouera pas mardi le match de Ligue 1 entre le club normand et la formation de Jocelyn Gourvennec. Non pas que le latéral droit soit blessé ou suspendu, mais cette fois Jean-Louis Triaud avait clairement mis les choses au point avec son homologue caennais. Dans le cadre de ce prêt de Frédéric Guilbert, une clause prévoyait en effet que ce dernier ne pourrait pas jouer contre Bordeaux.

Il est vrai qu'entre les deux clubs, il y a eu un gros contentieux sur ce même sujet. En 2015, Bordeaux avait empêché Emiliano Sala, prêté à Caen, de jouer la rencontre face aux Girondins. Patrice Garande avait alors accusé Bordeaux de lui avoir mis « le couteau sous la gorge ». Le président des Girondins avait rétorqué que Garande déraillait totalement et que désormais Bordeaux pourrait bien ne plus jamais prêter un joueur à Caen. Mais deux ans plus tard, le cas Guilbert semble d'ores et déjà réglé, et personne ne dira rien concernant l'absence de ce dernier mardi prochain à d'Ornano. Reste à savoir ce que va faire le SMC sur le plan tactique, puisque le joueur prêté par Bordeaux est devenu un titulaire indiscutable et Mahamadou Dabo n'est pas encore à 100%. Mais ça, ce n'est pas le problème des Girondins...