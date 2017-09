ASC : Amiens « a pris la mesure de la L1 » avoue Pélissier

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, après la victoire à Strasbourg (0-1) : « C'est un succès précieux. On a été très disciplinés défensivement et efficaces offensivement. C'est une victoire logique je pense. On a été très costauds défensivement. On ne voulait pas que Strasbourg prenne de la vitesse. Je pense que l'équipe a pris la mesure de la L1. Sur les premiers matchs, on a fait preuve de naïveté. Ce n'est pas une question de système. Ce soir, tous les joueurs se sont dépouillés pour le collectif ».