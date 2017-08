Amiens : Pélissier parle d'une victoire déclic contre un favori de L1

Dans : ASC, Ligue 1, OGCN.

Christophe Pélissier, entraîneur d'Amiens, après la victoire contre Nice (3-0) : « Après trois défaites, on avait mal à la tête. On voulait se rassurer avant la trêve internationale, et c'est fait avec cette victoire contre Nice, l'un des favoris de ce championnat. Ce soir, on a su être efficace. Je suis très heureux par rapport à la performance de mon équipe. J'étais inquiet après le match contre Angers, où mon équipe avait perdu les valeurs qui ont fait notre force l'an dernier. Malgré la défaite 3-0 contre l'ASSE, j'avais vu un bon contenu. Et ce soir, c'est la continuité du travail. Les joueurs ont pris conscience en faisant les efforts collectifs. À ce niveau-là, il faut être solide derrière et efficace devant. Le mercato ? Pour bonifier ce groupe, il faut encore un joueur expérimenté par ligne. Il y a des avancées avec un défenseur, un milieu et un attaquant. J'espère qu'on bouclera cela en début de semaine prochaine », a-t-il déclaré sur RMC.