L’ASSE cible un premier joueur en cas de montée

L’ASSE cible un premier joueur en cas de montée

ASSE
parGuillaume Conte
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L'ASSE prépare déjà son mercato en cas de montée en Ligue 1, et cible un latéral droit qui explose en ce moment avec le FC Lorient.
Bien parti pour enfin remonter dans l’élite après deux ans d’échec, l’ASSE se doit de continuer sur cette lancée pour atteindre son objectif. L’idée est, avec Ian Cathro aux commandes, de ne pas flancher et montrer que si les Verts ont recruté du lourd les deux dernières années, c’est pour revenir en force en Ligue 1. Les dirigeants se doivent également d’anticiper une remontée, pour ne pas faire de la figuration une fois à l’étage supérieur.

Dembo Sylla, une pépite qui plait aux Verts

C’est en ce sens que plusieurs sources confirment l’intérêt de l’ASSE pour un défenseur, très bonne pioche du FC Lorient. Il s’agit de Dembo Sylla, arrière latéral droit formé à Laval, avant de signer chez les Merlus en 2023. En Bretagne, il a surtout été prêté à des clubs de divisions inférieures comme Rodez ou le Red Star, avant de prendre son envol cette saison. Depuis la première journée, il enchaine les grosses performances et se montre intraitable, avec sa première action décisive en Ligue 1 à l’occasion de la victoire contre Monaco le week-end dernier.
A 23 ans, le Franco-Guinéen possède encore une valeur marchande faible (1,5 ME) et une fin de contrat approchant au 30 juin 2028. L’occasion en or pour le club du Forez pour se positionner pour un défenseur capable d’apporter un plus à l’équipe en cas de remontée en Ligue 1. Nul doute que le FC Lorient voudra prolonger Sylla très rapidement, mais le fait que des clubs ambitieux sportivement et avec des gros moyens financiers s’intéressent à lui va rendre son cas rapidement épineux. En tout cas, l’ASSE prépare ses options en vue d’une éventuelle remontée, et l’idée d’aller chercher des joueurs prometteurs avec déjà un peu d’expérience en Ligue 1 fait son chemin.

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