L’ASSE cible un premier joueur en cas de montée

Encore un qui n'a pas compris que tir de Yamal ,vu sa vitesse ,est inarrêtable faut avoir joue gardien pour le comprendre. Safonof est un excellent gardien qui a la confiance de L.E
tu crois que Lille ou Lens sortent plus grands de cette LDC? l annee deriere, l OL afait 40M. en Europa et l OM 50M en LDC. la revalorisation de l Europa est devenue bien plus attractive
Déjà quand tu vois le prénom, ..... t'as tout compris !!
Ils tombent bien bas !Un peu d'humour ne fait pas de mal.arretez de faire croire que ça propage la haine
Foot01 est clairement un des responsables de ce qui se passe ici en terme d'ambiance (entre ses titres de merde, son laisser aller concernant certains commentaires injurieux ou encore laisser les commentaires politiques se faire bien qu'on soit sur un forum de foot).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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