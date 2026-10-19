ASSE : Larsonneur dans le flou, une recrue va débarquer

Touché au genou droit depuis plus d’une semaine, Gautier Larsonneur n’est toujours pas fixé. Le gardien de l’AS Saint-Etienne ignore encore la durée de son indisponibilité. Une situation peu flatteuse pour le staff médical des Verts qui a manifestement besoin de renfort au plus vite.

Le portier de l’ASSE et le staff médical évaluent pour l’heure les meilleures options de prise en charge, informait l’actuel leader de Un point de situation sera effectué ultérieurement. » Gautier Larsonneur attend toujours le verdict. Sorti en fin de match contre Rodez (2-0) le 10 octobre dernier, le gardien de l’AS Saint-Etienne n’est pas vraiment fixé sur la gravité de sa blessure, ni sur la durée de son absence. On ne peut pas dire que le communiqué du club stéphanois soit particulièrement claire. «, informait l’actuel leader de Ligue 2 jeudi.

En résumé, le staff médical a du mal à gérer le pépin physique de Gautier Larsonneur. L’insider Mohamed Toubache-Ter confirme des opinions divergentes sur son cas. « Plusieurs avis (3) sont sur la table, a-t-il révélé sur le réseau social X. Une décision sera prise très rapidement même si ça table sur une indisponibilité estimée à trois mois ! » Le cas Gautier Larsonneur reste quand même assez flou. De quoi s’interroger sur les compétences et le professionnalisme des médecins stéphanois, d’où le conseil donné par Mohamed Toubache-Ter.

« Ça serait bien que l'ASSE accélère dans sa recherche… Un docteur compétent, c’est si précieux ! », a proposé l’observateur. Difficile de dire où en est l’AS Saint-Etienne dans sa quête. Mais en attendant l’arrivée d’un renfort pour le staff médical, les Verts doivent apprendre à vivre sans leur gardien numéro 1. Et comme face au Red Star (1-0) samedi, c’est le Sénégalais Mamour Ndiaye (20 ans) qui prendra le relais, lui qui a donné satisfaction pour sa première titularisation.