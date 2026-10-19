ASSE : Larsonneur dans le flou, une recrue va débarquer

ASSE : Larsonneur dans le flou, une recrue va débarquer

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parEric Bethsy
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Touché au genou droit depuis plus d’une semaine, Gautier Larsonneur n’est toujours pas fixé. Le gardien de l’AS Saint-Etienne ignore encore la durée de son indisponibilité. Une situation peu flatteuse pour le staff médical des Verts qui a manifestement besoin de renfort au plus vite.
Gautier Larsonneur attend toujours le verdict. Sorti en fin de match contre Rodez (2-0) le 10 octobre dernier, le gardien de l’AS Saint-Etienne n’est pas vraiment fixé sur la gravité de sa blessure, ni sur la durée de son absence. On ne peut pas dire que le communiqué du club stéphanois soit particulièrement claire. « Le portier de l’ASSE et le staff médical évaluent pour l’heure les meilleures options de prise en charge, informait l’actuel leader de Ligue 2 jeudi. Un point de situation sera effectué ultérieurement. »

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En résumé, le staff médical a du mal à gérer le pépin physique de Gautier Larsonneur. L’insider Mohamed Toubache-Ter confirme des opinions divergentes sur son cas. « Plusieurs avis (3) sont sur la table, a-t-il révélé sur le réseau social X. Une décision sera prise très rapidement même si ça table sur une indisponibilité estimée à trois mois ! » Le cas Gautier Larsonneur reste quand même assez flou. De quoi s’interroger sur les compétences et le professionnalisme des médecins stéphanois, d’où le conseil donné par Mohamed Toubache-Ter.
« Ça serait bien que l'ASSE accélère dans sa recherche… Un docteur compétent, c’est si précieux ! », a proposé l’observateur. Difficile de dire où en est l’AS Saint-Etienne dans sa quête. Mais en attendant l’arrivée d’un renfort pour le staff médical, les Verts doivent apprendre à vivre sans leur gardien numéro 1. Et comme face au Red Star (1-0) samedi, c’est le Sénégalais Mamour Ndiaye (20 ans) qui prendra le relais, lui qui a donné satisfaction pour sa première titularisation.
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Derniers commentaires

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

abdelli n'a meme pas eu jaune

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

OL : Nuamah ne va pas revenir

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