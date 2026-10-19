ASSE : Ian Cathro a pété les plombs, il remercie les fans

L'ASSE a réalisé une très belle opération en Ligue 2 ce week-end en allant s'imposer sur la pelouse du Red Star. Un succès qui a particulièrement fait plaisir à Ian Cathro.

L' AS Saint-Étienne a creusé l'écart en tête de la Ligue 2 en s'imposant face au Red Star samedi. Les Verts possèdent désormais cinq points d'avance sur leur dauphin, le Stade de Reims. Les hommes de Ian Cathro tiennent le rythme, mais ne veulent pas s'enflammer tant que la montée dans l'élite n'est pas acquise. Les dernières saisons ont laissé des traces à l'AS Saint-Étienne. L'entraîneur écossais le sait et ne cesse de rappeler ses troupes à l'ordre afin de les maintenir concentrées et appliquées au travail. Mais après le succès face au Red Star, Cathro s'est également laissé aller à quelques démonstrations de joie.

Ian Cathro aux anges avec l'ASSE

On a ainsi pu voir le natif de Dundee exploser de joie sur le banc de touche au coup de sifflet final, puis devant le parcage visiteurs. Peu habitué à de telles démonstrations, Cathro s'est expliqué à ce sujet en conférence de presse :

« Ce match ce soir était vraiment un match différent. Pendant les dernières minutes de la rencontre, j’ai regardé mes joueurs pour voir comment ils étaient connectés, ceux qui étaient sur le banc étaient tous là pour les soutenir aussi. Je me suis dit à moi-même : on a une équipe maintenant. C’est ce que je voulais aussi faire ressentir aux supporters, je voulais qu’ils leur fassent passer ce message, c’était important pour moi. »

L'AS Saint-Étienne devra toutefois continuer à travailler dur pour atteindre son objectif, tant la concurrence est rude cette saison en Ligue 2. Samedi prochain, un nouveau choc attend les Verts, qui affronteront le FC Nantes. Si les Canaris traversent déjà une période difficile, ils auront à cœur de livrer une belle opposition aux Stéphanois, qui se sont clairement imposés comme l'équipe à battre.