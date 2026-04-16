Un buteur à 47 ME, Rennes va frapper fort

pourquoi stp?
ça va le faire
mais oui
bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. on va arrêter de le prendre pour un autre et on ira loin.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
🚨⚪️⚫️ The obligation to buy for Lois Openda at Juventus has been authomatically activated. €46m package deal for RB Leipzig between loan fee and permanent transfer, plus salary coverage. Juve will still try to find an exit solution for Openda this summer.