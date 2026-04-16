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Lois Openda

Un buteur à 47 ME, Rennes va frapper fort

Rennes16 avr. , 18:30
parEric Bethsy
1
En cas de qualification pour la Ligue des Champions, le Stade Rennais va tenter de recruter un attaquant de haut niveau. Le club breton pense au Belge Loïs Openda, en grande difficulté à la Juventus Turin, et qui a déjà fait ses preuves dans le championnat français.
Malgré l’efficacité d’Estéban Lepaul, actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 buts, Rennes prépare l’arrivée d’un nouvel attaquant de haut niveau. L’idée serait d’amener un avant-centre plus confirmé en cas de qualification pour la Ligue des Champions. A cinq journées de la fin, l’objectif n’est pas farfelu puisque les Rouge et Noir, sixièmes au classement, ne comptent que trois points de retard sur le podium. La direction a donc commencé à étudier le marché des numéros 9. Et selon le média TransferFeed, le pensionnaire du Roazhon Park se penche sur la piste Loïs Openda (26 ans).

Openda indésirable à la Juve

Cet intérêt n’est pas vraiment une surprise quand on sait que Rennes a un faible pour les anciens Lensois comme Brice Samba, Seko Fofana ou encore Przemyslaw Frankowski. Le Belge a lui aussi évolué sous les ordres de Franck Haise, désormais entraîneur du Stade Rennais. C’est durant cette saison 2022-2023, terminée avec 21 réalisations au compteur, que Loïs Openda avait franchi un cap décisif pour sa carrière. Le Diable Rouge avait ensuite poursuivi son évolution au RB Leipzig, avant son prêt à la Juventus Turin l’été dernier.
Malheureusement pour lui, ça s’est nettement compliqué en Italie. Le Bianconero ne compte que neuf titularisations sur ses 33 matchs disputés, avec seulement deux buts inscrits toutes compétitions confondues. Si la Vieille Dame vient d’acter son transfert définitif, c’est seulement en raison d’une option d’achat automatique à plus de 40 millions d’euros. Les Turinois l’ont mauvaise et seraient ravis de le vendre dès cet été entre 40 et 47 millions d’euros. A priori, Rennes, annoncé en concurrence avec Bournemouth sur ce dossier, ne proposera pas un tel montant.
L. Openda

L. Openda

BelgiumBelgique Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs23
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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ça va le faire

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mais oui

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bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. on va arrêter de le prendre pour un autre et on ira loin.

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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