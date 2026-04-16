Un buteur à 47 ME, Rennes va frapper fort

En cas de qualification pour la Ligue des Champions, le Stade Rennais va tenter de recruter un attaquant de haut niveau. Le club breton pense au Belge Loïs Openda, en grande difficulté à la Juventus Turin, et qui a déjà fait ses preuves dans le championnat français.

Malgré l’efficacité d’Estéban Lepaul, actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 buts, Rennes prépare l’arrivée d’un nouvel attaquant de haut niveau. L’idée serait d’amener un avant-centre plus confirmé en cas de qualification pour la Ligue des Champions. A cinq journées de la fin, l’objectif n’est pas farfelu puisque les Rouge et Noir, sixièmes au classement, ne comptent que trois points de retard sur le podium. La direction a donc commencé à étudier le marché des numéros 9. Et selon le média TransferFeed, le pensionnaire du Roazhon Park se penche sur la piste Loïs Openda (26 ans).

Openda indésirable à la Juve

Cet intérêt n’est pas vraiment une surprise quand on sait que Rennes a un faible pour les anciens Lensois comme Brice Samba, Seko Fofana ou encore Przemyslaw Frankowski. Le Belge a lui aussi évolué sous les ordres de Franck Haise, désormais entraîneur du Stade Rennais. C’est durant cette saison 2022-2023, terminée avec 21 réalisations au compteur, que Loïs Openda avait franchi un cap décisif pour sa carrière. Le Diable Rouge avait ensuite poursuivi son évolution au RB Leipzig, avant son prêt à la Juventus Turin l’été dernier.

Malheureusement pour lui, ça s’est nettement compliqué en Italie. Le Bianconero ne compte que neuf titularisations sur ses 33 matchs disputés, avec seulement deux buts inscrits toutes compétitions confondues. Si la Vieille Dame vient d’acter son transfert définitif, c’est seulement en raison d’une option d’achat automatique à plus de 40 millions d’euros. Les Turinois l’ont mauvaise et seraient ravis de le vendre dès cet été entre 40 et 47 millions d’euros. A priori, Rennes, annoncé en concurrence avec Bournemouth sur ce dossier, ne proposera pas un tel montant.