PSG : Luis Enrique est chaud pour recruter cet hiver

PSG : Luis Enrique est chaud pour recruter cet hiver

PSG
parCorentin Facy
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Présent ce samedi en conférence de presse à 48 heures de la réception de l’OL, Luis Enrique a publiquement ouvert la porte au recrutement d’un attaquant cet hiver pour combler la blessure de Khvicha Kvaratskhelia.
Le Paris Saint-Germain a gagné un match ce mardi face à Barcelone mais a perdu beaucoup plus avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés qui va éloigner le Géorgien des terrains pendant au moins six mois. Le club de la capitale reste armé dans le secteur offensif avec Dembélé, Doué, Torres, Akliouche ou encore Godts. Mais le profil de l’ancien Napolitain était assez unique au sein de l’effectif parisien et il risque forcément de manquer à Luis Enrique. Un constat se pose face à cette question : le PSG va-t-il recruter en janvier pour compenser numériquement la blessure de Khvicha Kvaratskhelia ?

Luis Enrique ouvre la porte à une recrue

Luis Enrique a ouvert la porte à un recrutement ce samedi en conférence de presse, sans en faire pour autant une obligation ni une nécessité. « Recruter cet hiver ? Non pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu'il faut recruter un nouveau joueur. Aucune. J'ai déjà dit en début de saison qu'on pouvait rester la même équipe même avec deux ou trois blessures » a d’abord lancé Luis Enrique avant d’ouvrir concrètement la porte à un recrutement offensif cet hiver si une bonne opportunité est dénichée par le directeur sportif Luis Campos.
« Après, on reste toujours ouvert à la possibilité de recruter de nouveaux joueurs en cas de besoin, c'est notre responsabilité d'être attentifs au mercato. Mais pas à cause des blessures » a précisé Luis Enrique. Difficile donc pour le moment de savoir si le Paris Saint-Germain va faire chauffer la carte bancaire pour recruter un attaquant cet hiver. Une chose est certaine, ce scénario n’est pas exclu à ce stade par les décideurs du club parisien, lesquels vont scruter le marché mais ne passeront à l’offensive que si un joueur qui coche toutes les cases à un prix abordable est disponible.

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