PSG : La Belgique secoue Mika Godts

Le Paris Saint-Germain a dépensé 45 millions d'euros pour faire venir Mika Godts de l'Ajax Amsterdam. Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, l'international belge va désormais devoir faire ses preuves, et dans son pays on regarde cela de près.
Parmi les surprises du mercato parisien, il y a évidemment eu la signature de Mika Godts, dont la réputation n'était pas encore énorme en France. A 21 ans, le jeune ailier gauche faisait pourtant le bonheur de l'Ajax, le club néerlandais acceptant tout de même de le laisser partir à Paris contre 45ME. Depuis, l'international belge n'a joué que des bouts de matchs, que ce soit en Ligue 1
ou en Ligue des champions.
Et dans un Paris Saint-Germain où il faut s'arracher pour obtenir le droit de jouer, Mika Godts a encore toute la confiance de Luis Enrique. Il va même l'avoir encore plus puisque l'absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia va donner du temps de jeu au natif de Louvain. Dans la presse belge, et avant la réception de l'OL lundi soir au Parc des Princes, on estime que Mika Godts doit désormais se faire une place en profitant du forfait de Kvara. Car ce coup dur pour le joueur géorgien peut finalement être une aubaine pour sa doublure.
La Belgique compte sur Mika Godts
Dans les colonnes de La Dernière Heure
, la situation de Mika Godts au PSG est évoquée ce samedi, car forcément on espère que l'équipe de Belgique pourra profiter de cette possible montée en puissance de l'attaquant. « Mika Godts n'aura donc plus d'excuse. Bien que Luis Enrique a rappelé que l'ancien joueur de l'Ajax a été recruté "pour le long terme", il est désormais temps pour lui de montrer qu'il est capable d'imiter Bradley Barcola et Désiré Doué, qui avaient eux aussi eu besoin d'une période d'acclimatation avant de décoller au PSG. Comme Matias Fernandez-Pardo à Newcastle et Malick Fofana à Sunderland, il doit en tout cas rapidement redevenir le joueur que tout le monde M et qui XL sur son L
», prévient, avec malice, spécialiste du football étranger pour le compte du quotidien belge.