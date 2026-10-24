PSG : La Belgique secoue Mika Godts

Le Paris Saint-Germain a dépensé 45 millions d'euros pour faire venir Mika Godts de l'Ajax Amsterdam. Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, l'international belge va désormais devoir faire ses preuves, et dans son pays on regarde cela de près.

Parmi les surprises du mercato parisien, il y a évidemment eu la signature de Mika Godts, dont la réputation n'était pas encore énorme en France. A 21 ans, le jeune ailier gauche faisait pourtant le bonheur de l'Ajax, le club néerlandais acceptant tout de même de le laisser partir à Paris contre 45ME. Depuis, l'international belge n'a joué que des bouts de matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions.

Et dans un Paris Saint-Germain où il faut s'arracher pour obtenir le droit de jouer, Mika Godts a encore toute la confiance de Luis Enrique. Il va même l'avoir encore plus puisque l'absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia va donner du temps de jeu au natif de Louvain. Dans la presse belge, et avant la réception de l'OL lundi soir au Parc des Princes, on estime que Mika Godts doit désormais se faire une place en profitant du forfait de Kvara. Car ce coup dur pour le joueur géorgien peut finalement être une aubaine pour sa doublure.

La Belgique compte sur Mika Godts