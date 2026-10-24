Le PSG refuse son joker pour remplacer Kvaratskhelia

Victime d'une rupture d'un ligament croisé lors de la victoire du PSG contre le Barça, Khvicha Kvaratskhelia sera absent jusqu'à la fin de saison. Mais les dirigeants parisiens ne céderont pas à la panique pour remplacer le joueur géorgien.

Le succès parisien contre Barcelone a coûté cher aux champions d'Europe, puisque Luis Enrique a perdu Ousmane Dembéle, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia dans la bataille. Si le Ballon d'Or 2025 et le défenseur brésilien seront de retour d'ici quelques semaines, il n'en va pas de même pour Kvara qui est lui out pour cette saison. Pour le Paris Saint-Germain, la tentation aurait pu être grande de recruter un joker, même si cela limitait le choix de Luis Enrique et Luis Campos. En effet, si le PSG opte pour cette solution, cela l'oblige à faire signer un joueur libre de tout contrat ou qui évolue en France. Mais selon le compte PSGInside_Actu, après une réunion d'urgence, les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas bouger et d'attendre le mercato d'hiver.

Le PSG ne cèdera pas à la panique

Pour l'insider, Paris a fait son choix. « À la suite de la blessure de Kvaratskhelia, une réunion s’est tenue jeudi afin de faire le point sur la situation (...) Je le répète : il ne faut pas s’attendre à un recrutement offensif immédiat dans les prochains jours. Le club semble plutôt préparer son offensive pour le mercato hivernal, avec la volonté de mobiliser les moyens nécessaires pour attirer un renfort de poids. Le PSG ne veut pas recruter pour recruter. Il veut anticiper, cibler les bons profils et frapper au bon moment », précise ce dernier, qui ne voit donc pas les décideurs parisiens bouger avant janvier prochain.

Depuis la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Nico Williams, Ibrahim Maza, Saïd El Mala, Paris Brunner et Alphadjo Cissé sont ainsi dans le collimateur du club de la capitale pour le mercato d'hiver. En attendant, Luis Enrique va devoir composer avec son effectif actuel, en espérant que les blessures ne s'enchaînent pas, car cette semaine a réellement été coûteuse à ce point de vue.