Le PSG refuse son joker pour remplacer Kvaratskhelia

Quelqu'un lui a fait une blague, il serait le prochain a entrainer à l'OM après Genesio
Il est un tres grand joueur mais L.E a su faire du PSG un tres grand club sans lui en ayant un vrai collectif global
On en reparlera apres le match.il m'etonnerait qu'il ait laissé tomber la coupe d'Europe .la realité c'est qu'ils ont ete battus par plus fort qu'eux
Safonov fait de tres bons matchs.certains l'incriminent sur les buts.avec eux un gardien doit tout arreter.lorsque l'on regarde ses matchs en LDC on voit le nombre d'arrets decisifs qu'il fait.Il a la confiance de L.E et la merite
Qui connait Latour qui n'est qu'un petit polémiqueur comme il y en a beaucoup dans le football français. les Riolo, Rothen, Dugarry, Menès??? Tous à mettre dans le même sac. Eux n'ont jamais entrainé la moindre équipe. Par contre pour la critique ils très forts.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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