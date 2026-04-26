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nico jackson

Le Bayern sort un joker de luxe face au PSG

PSG26 avr. , 18:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG affronte le Bayern Munich ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. Les Bavarois pourraient bien réserver une petite surprise aux Franciliens.
Le Paris Saint-Germain aura un défi de taille ce mardi soir au Parc des Princes en Ligue des champions avec la réception du Bayern Munich. Les Bavarois sont en grande forme et semblent avoir les armes pour rivaliser avec les champions d’Europe. La puissance offensive de la formation allemande a d'ailleurs de quoi inquiéter le PSG.
Vincent Kompany a notamment pu constater, lors du match face à Mayence ce week-end en Bundesliga, qu’il pouvait compter sur certains de ses joueurs. L’entraîneur belge du Bayern Munich se montre notamment très satisfait des performances de Nicolas Jackson.

Le Bayern sous le charme de Jackson 

Selon les informations de Team Talk, le joueur prêté par Chelsea pourrait être un joker de luxe important pour le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. L’international sénégalais a d’ailleurs trouvé le chemin des filets contre Mayence et monte en puissance avec le club bavarois. Face aux champions d’Europe, Jackson devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Une double confrontation en demi-finale de Ligue des champions se joue souvent sur des détails, et le Bayern devra mobiliser toutes ses forces, à l’aller comme au retour, pour espérer se qualifier.

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Nicolas Jackson joue également gros en cette fin de saison. Prêté par Chelsea, il pourrait convaincre le Bayern Munich de lever son option d’achat, une hypothèse encore incertaine il y a peu. Par ailleurs, plusieurs clubs européens comme l’AC Milan, la Juventus, Newcastle, Tottenham ou encore Everton s’intéressent à son profil.
Une concurrence relevée pour un joueur qui souhaite franchir un cap dans sa carrière. Le PSG aura donc tout intérêt à se méfier du natif de Banjul, qui a à coeur de briller sur la scène européenne.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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