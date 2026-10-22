Kvaratskhelia out, le PSG passe à l'action au mercato

Kvaratskhelia out, le PSG passe à l'action au mercato

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG n'a quasiment pas le choix. S'il veut continuer à être une formation prétendante à la Ligue des Champions, il va devoir voir les remplaçants de Kvaratskhelia se réveiller, ou passer vite à l'action au mercato.
C’est du jamais vu pour Luis Enrique. Pour la première fois depuis qu’il est à la tête du PSG, un joueur majeur de son équipe va manquer plusieurs mois de compétition. Jusqu’à présent, seul Fabian Ruiz avait eu une longue absence, avec 16 matchs manqués en début d’année 2026. Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas rejouer de la saison après sa blessure au ligament du genou droit, et son opération à venir, qui devrait même provoquer son absence à la cérémonie du Ballon d’Or lundi prochain à Londres.
Le PSG perd un joueur important, qui a porté son équipe en Ligue des Champions la saison dernière. Il a heureusement recruté dans ce secteur cet été, et des éléments comme Mika Godts, Ferran Torres ainsi que Maghnès Akliouche vont indéniablement en profiter sur le plan du temps de jeu. Mais Luis Enrique l’a bien vu, le rendement de son équipe quand il met ses remplaçants est bien inférieur pour le moment.

Le PSG a gagné 183 ME au mercato

Après avoir récupéré 183 millions d’euros de balance positive sur le marché des transferts cet été, le PSG a plus que jamais les moyens d’investir cet hiver. Et selon L’Equipe, il devrait le faire car il regardait déjà pour un recrutement sur l’aile gauche de son attaque. Mais si un profil jeune et prometteur était ciblé, Paris pourrait bien hausser son exigence pour apporter à Luis Enrique un renfort capable de peser sur les gros matchs de fin de saison.
Le mercato ne perdant jamais de temps, plusieurs noms sont évoqués depuis la blessure de Kvaratskhelia. Il y a notamment Paris Brunner, qui cartonne avec l’AS Monaco, et pourrait être transféré pour 30 ME. Autre allemand, Saïd El Mala est toujours à Cologne même si le Bayern Munich et Tottenham le veulent pour le mois de janvier. Ibrahim Maza, déjà visé avant la blessure du Géorgien, est un élément offensif polyvalent qui plait beaucoup à Luis Campos. Enfin, le PSG pourrait réactiver la piste menant à Noni Madueke, capable de jouer sur les deux ailes, et qui trouve le temps long sur le banc de touche à Arsenal.

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