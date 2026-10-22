Kvara blessé, le PSG prend une décision radicale

Brutale fin de saison pour Khvicha Kvaratskhelia, qui a été fauché par une grosse blessure alors qu'il avait porté le PSG au doublé en Ligue des Champions il y a quelques mois. Le club de la capitale a néanmoins réagi très rapidement.

Joueur majeur du PSG en 2025-2026, Khvicha Kvaratskhelia ne pourra pas avoir le même impact dans les prochains mois. Sur un retour défensif contre le FC Barcelone, l’attaquant parisien s’est gravement blessé. Le diagnostic assez pessimiste à sa sortie du Parc des Princes a été confirmé par une IRM avec une rupture d’un ligament interne au genou.

Un vrai coup dur pour le Géorgien en premier lieu, et ce dernier s’est même demandé pourquoi cette terrible nouvelle sur le plan sportif tombait sur lui dans un message poignant sur les réseaux sociaux. Une mésaventure de taille pour le PSG aussi, qui perd un élément offensif majeur, et un joueur capable de porter son équipe dans les grands matchs de Ligue des Champions, même s’il avait commencé la saison dans une petite forme.

Kvara au PSG jusqu'en 2032 ?

A 25 ans, le natif de Tiflis vient de faire la meilleure saison de sa vie, se retrouvant même parmi les candidats au Ballon d’Or. Sa valeur a explosé ces derniers mois, pour passer le cap des 100 millions d’euros. Mais forcément, avec cette grave blessure, c’est sa carrière qui prend un sale coup. Néanmoins, le Géorgien peut compter sur le PSG pour le soutenir, lui offrir les meilleurs soins et la rééducation la plus efficace possible.

Sur le plan contractuel, Kvaratskhelia va aussi pouvoir compter sur une énorme marque de confiance. Alors que le PSG aurait pu attendre de voir comment l’ancien de Naples allait revenir dans quelques mois, RMC indique que l’idée du club de la capitale est de frapper fort et de prolonger le Géorgien dans les semaines à venir. Actuellement sous contrat jusqu’en 2029, l’ailier avait débuté des négociations pour s’engager jusqu’en 2032 avec le Paris SG. Rien ne sera changé malgré cette grave blessure, et « Kvara » est bien parti pour signer un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse, pour faire de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.

Le Géorgien a été tenu au courant de cela dès le diagnostic. L’idée est de lui renouveler plus que jamais sa confiance, surtout pour un joueur de 25 ans qui a encore de très belles années devant lui.