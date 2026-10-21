Footballeurs les mieux payés, le PSG absent du Top 10

Le magazine Forbes a révélé la liste des dix footballeurs les mieux payés de l'année. Cristiano Ronaldo écrase la concurrence, une concurrence où l'on ne trouve aucun joueur du PSG, preuve que les doubles champions d'Europe en ont bien fini avec le bling-bling.

Ce mercredi, le magazine économique américain Forbes a dévoilé son classement des footballeurs les mieux rémunérés en 2026. Un classement qui s'appuie sur les salaires, mais également sur les contrats commerciaux des joueurs. Et comme le média le précise, pour la quatrième année consécutive, et la douzième fois en treize ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les deux footballeurs les mieux payés au monde, avec des revenus respectifs estimés à 267 millions d'euros pour CR7, et 129 millions d'euros pour la star argentine. Sur la troisième marche du podium, on trouve le seul footballeur français, il s'agit évidemment de Kylian Mbappé dont les revenus sont estimés à 89 millions d'euros. En 2022, alors qu'il venait de prolonger au Paris Saint-Germain et avait touché une prime phénoménale, le Kid de Bondy avait été classé numéro 1 dans ce classement.

Mbappé sur le podium

Ensuite, dans ce top 10 mondial, on trouve Erling Haaland, Vinicius Jr, Lamine Yamal, Sadio Mané, Jude Bellingham, Harry Kane et Mohamed Salah. Outre le fait que l'on peut constater qu'il y a un seul joueur de Premier League, alors que ce championnat est censé être le plus riche du monde, c'est surtout l'absence de joueur du Paris Saint-Germain qui interpelle. Alors que le club propriété du Qatar vient de décrocher deux fois consécutivement la Ligue des champions, aucun de ses joueurs n'est dans ce Top 10. La preuve, s'il en était besoin, que lorsque Nasser Al-Khelaifi avait annoncé la fin des années bling-bling, et surtout le retour de salaires plus raisonnables dans le vestiaire après les coups de folie effectués pour être en mesure d'aligner Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.