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Footballeurs les mieux payés, le PSG absent du Top 10

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Le magazine Forbes a révélé la liste des dix footballeurs les mieux payés de l'année. Cristiano Ronaldo écrase la concurrence, une concurrence où l'on ne trouve aucun joueur du PSG, preuve que les doubles champions d'Europe en ont bien fini avec le bling-bling.
Ce mercredi, le magazine économique américain Forbes a dévoilé son classement des footballeurs les mieux rémunérés en 2026. Un classement qui s'appuie sur les salaires, mais également sur les contrats commerciaux des joueurs. Et comme le média le précise, pour la quatrième année consécutive, et la douzième fois en treize ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les deux footballeurs les mieux payés au monde, avec des revenus respectifs estimés à 267 millions d'euros pour CR7, et 129 millions d'euros pour la star argentine. Sur la troisième marche du podium, on trouve le seul footballeur français, il s'agit évidemment de Kylian Mbappé dont les revenus sont estimés à 89 millions d'euros. En 2022, alors qu'il venait de prolonger au Paris Saint-Germain et avait touché une prime phénoménale, le Kid de Bondy avait été classé numéro 1 dans ce classement.

Mbappé sur le podium

Ensuite, dans ce top 10 mondial, on trouve Erling Haaland, Vinicius Jr, Lamine Yamal, Sadio Mané, Jude Bellingham, Harry Kane et Mohamed Salah. Outre le fait que l'on peut constater qu'il y a un seul joueur de Premier League, alors que ce championnat est censé être le plus riche du monde, c'est surtout l'absence de joueur du Paris Saint-Germain qui interpelle. Alors que le club propriété du Qatar vient de décrocher deux fois consécutivement la Ligue des champions, aucun de ses joueurs n'est dans ce Top 10. La preuve, s'il en était besoin, que lorsque Nasser Al-Khelaifi avait annoncé la fin des années bling-bling, et surtout le retour de salaires plus raisonnables dans le vestiaire après les coups de folie effectués pour être en mesure d'aligner Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.
Le magazine Forbes a révélé la liste des dix footballeurs les mieux payés de l'année
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Ton equipe a bien été éliminé par le Fenerbatché

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Ouais enfin je préfère jouer sans openda et affronter cette effectif de paris sans marqui nuno Mendes Dembele et compagnie

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Tu parles du choix de mettre Thauvin sur le banc, moi je te parle du système qui peut pousser un club à faire ce choix. Quand ton équilibre financier dépend d’une nouvelle qualification européenne et que ton effectif ne permet pas de tout jouer, tu peux finir par privilégier le championnat au détriment de la coupe d’Europe pour laquelle tu t’es battu toute l’année. C’est ce paradoxe que je dénonce. Le PSG n’est pas responsable de chaque défaite de Lens, mais sa puissance financière et un modèle qui favorise les plus riches ont accentué le déséquilibre du championnat. Sortir les primes d’une victoire ne répond pas à cette question.

Lens se fait rouler dessus à Bruges

On parle de Bruges en face, on parle d un match de LDC qui peut rapporter 2M en cas de victoire, on parle de 15M en cas de qualif pour les barrages, si les Lens prefere privilégier le championnat en mettant Thauvin sur le banc, le Qatar n y est pour rien...

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Non, la faute du Qatar.

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