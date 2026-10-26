Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

Le suspense prendra fin ce lundi quant à l’identité du Ballon d’Or. Avec Lamine Yamal et Harry Kane, Kylian Mbappé fait partie des grands favoris, mais son potentiel sacre déclencherait la polémique.

Le Ballon d’Or a rarement été indécis dans son histoire. La cérémonie prévue ce lundi à Londres est très attendue et pour l’heure, il est impossible de savoir qui remportera le trophée tant désiré. Trois noms reviennent avec insistance ces derniers jours, ceux de Lamine Yamal, d’Harry Kane et de Kylian Mbappé. L’Anglais et le Français sont les deux grands favoris puisque depuis quelques heures, des sources non-concordantes annoncent le sacre de l’un ou de l’autre.

Après son doublé contre le FC Barcelone dimanche soir lors du Clasico, l’avant-centre du Real Madrid espère rafler la mise, malgré l’absence de titre majeur cette saison (Liga, Ligue des Champions, Coupe du monde). Créateur de contenus spécialisé dans le Paris Saint-Germain, L’Immigré Parisien a évoqué ce Ballon d’Or 2026. Pour lui, un couronnement de Kylian Mbappé serait un pur scandale.

« Qui mérite le Ballon d’Or 2026 ? En vrai, c’est trop difficile à dire, j’avoue que je ne sais pas. J’en ai aucune idée… Pour moi, il n’y en a qu’un pour qui je serais choqué, je le dis et je le répète même si certains ne seront pas d’accord avec moi. Si Mbappé le prend, je suis choqué honnêtement. Si c’est Lamine Yamal, Harry Kane, Kvara, Dembélé, je suis archi pas choqué. Il n’y a que Mbappé pour qui ça me surprendrais vraiment s’il le prend… Rodri ? Je ne pense pas qu’il le prendra. Mais ça ne me choquerait pas plus que ça, Fabian Ruiz non plus. Je pense que ce serait un beau Ballon d’Or » a livré le supporter parisien sur les réseaux.