OL : Endrick, une déclaration troublante sur son avenir

Boulet n importe quoi
mdrrr une groupie qui passe son temps à 4 pattes et à idolatrer tout le monde au vu de sa vie de merde. Ne donne pas des leçons stp va plutôt de faire soigner
Encore un coup de Nasser...
A mon avis cet été il part
Il a néanmoins rendu beaucoup de services, si un club se penche sur lui il serait bien de le laisser partir sans indemnité de transfert avec s'il le souhaite une place dans l'encadrement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading
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