Le duo Endrick-Tolisso une saison de plus à l'OL
Endrick est fan de Tolisso

OL : Endrick, une déclaration troublante sur son avenir

OL26 avr. , 12:20
parClaude Dautel
1
L'OL est de plus en plus proche de faire son grand retour en Ligue des champions, et le club rhodanien le doit beaucoup à Corentin Tolisso Endrick est fan de son coéquipier et il a fait une déclaration troublante.
A 31 ans, Corentin Tolisso est en train de réussir l'une des plus belles saisons de sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Et si la saison prochaine le club de Michele Kang joue la Ligue des champions, il le devra beaucoup aux performances du milieu de terrain français. Malgré la grosse déception de ne pas avoir retrouvé l'équipe de France, même si Didier Deschamps peut encore changer d'avis d'ici le Mondial, Coco Tolisso se donne à fond pour ramener l'OL sur la scène européenne. Pour cela, il peut compter sur un Endrick qui avoue être épaté par les prestations de son coéquipier lyonnais. L'avant-centre brésilien, qui a pourtant côtoyé des stars au Real Madrid, avoue son admiration pour Tolisso, et sur Canal+ il fait une étonnante déclaration sur son souhait de continuer à jouer longtemps avec le milieu de terrain lyonnais.

Endrick, président du fan club de Tolisso

Alors qu'il devrait retourner au Real Madrid en fin de saison, même si son épouse adore Lyon, Endrick est fan de Corentin Tolisso et veut continuer à évoluer à ses côtés. « Quel est le joueur de Lyon qui m’a le plus impressionné ? Tolisso ! C’est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l’équipe. J’espère avoir l’occasion de jouer encore beaucoup avec lui, a répondu, sur Canal+, Endrick, qui laisse sous-entendre que les trois derniers matchs de la saison avec l’OL ne seront pas ses derniers. Et le Brésilien de continuer à vanter les mérites de son coéquipier français, qu’il espère voir au Mondial l’été prochain. C’est Didier Deschamps qui va décider, mais Coco a fait une saison incroyable ici, et j’espère qu’il pourra aller à la Coupe du Monde. »
Deux solutions s'offrent pour qu'Endrick et Corentin Tolisso évoluent encore « beaucoup » ensemble : soit le Français rejoint le Real Madrid au prochain mercato, soit Endrick est prêté une saison de plus à l'Olympique Lyonnais. La deuxième hypothèse est la plus probable;
Articles Recommandés
Larsonneur est passé à côté de son match
ASSE

ASSE : Larsonneur a choqué les supporters

ICONSPORT_364924_0034
Ligue 1

Lorient-Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_150572_0008
Serie A

Scandale arbitral, l'Inter risque une énorme sanction

ICONSPORT_365052_0256
OL

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

Fil Info

26 avr. , 14:30
ASSE : Larsonneur a choqué les supporters
26 avr. , 14:18
Lorient-Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
26 avr. , 14:00
Scandale arbitral, l'Inter risque une énorme sanction
26 avr. , 13:30
OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus
26 avr. , 13:00
Une guerre Mbappé-Bellingham, il y a le feu au Real
26 avr. , 12:40
PSG : Ramos vendu, Kroupi doit le remplacer
26 avr. , 12:00
OM : 176.000 euros la minute, Marseille surpaye un fantôme
26 avr. , 11:30
LdC : Le PSG en finale, les Français ont voté !
26 avr. , 11:00
Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Derniers commentaires

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

Boulet n importe quoi

OL : Tessmann sifflé, les joueurs n'ont pas aimé

mdrrr une groupie qui passe son temps à 4 pattes et à idolatrer tout le monde au vu de sa vie de merde. Ne donne pas des leçons stp va plutôt de faire soigner

Scandale arbitral, l'Inter risque une énorme sanction

Encore un coup de Nasser...

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

A mon avis cet été il part

OL : Le boulet identifié, Lyon ne perdra plus

Il a néanmoins rendu beaucoup de services, si un club se penche sur lui il serait bien de le laisser partir sans indemnité de transfert avec s'il le souhaite une place dans l'encadrement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading