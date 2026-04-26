OL : Endrick, une déclaration troublante sur son avenir

L'OL est de plus en plus proche de faire son grand retour en Ligue des champions, et le club rhodanien le doit beaucoup à Corentin Tolisso Endrick est fan de son coéquipier et il a fait une déclaration troublante.

A 31 ans, Corentin Tolisso est en train de réussir l'une des plus belles saisons de sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Et si la saison prochaine le club de Michele Kang joue la Ligue des champions, il le devra beaucoup aux performances du milieu de terrain français. Malgré la grosse déception de ne pas avoir retrouvé l'équipe de France , même si Didier Deschamps peut encore changer d'avis d'ici le Mondial, Coco Tolisso se donne à fond pour ramener l'OL sur la scène européenne. Pour cela, il peut compter sur un Endrick qui avoue être épaté par les prestations de son coéquipier lyonnais. L'avant-centre brésilien, qui a pourtant côtoyé des stars au Real Madrid, avoue son admiration pour Tolisso, et sur Canal+ il fait une étonnante déclaration sur son souhait de continuer à jouer longtemps avec le milieu de terrain lyonnais.

Endrick, président du fan club de Tolisso

Quel est le joueur de Lyon qui m’a le plus impressionné ? Tolisso ! C’est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l’équipe. J’espère avoir l’occasion de jouer encore beaucoup avec lui, a répondu, sur Canal+, Endrick, qui laisse sous-entendre que les trois derniers matchs de la saison avec l’OL ne seront pas ses derniers. Et le Brésilien de continuer à vanter les mérites de son coéquipier français, qu’il espère voir au Mondial l’été prochain. C’est Didier Deschamps qui va décider, mais Coco a fait une saison incroyable ici, et j’espère qu’il pourra aller à la Coupe du Monde. » Alors qu'il devrait retourner au Real Madrid en fin de saison, même si son épouse adore Lyon , Endrick est fan de Corentin Tolisso et veut continuer à évoluer à ses côtés. «, a répondu, sur Canal+, Endrick, qui laisse sous-entendre que les trois derniers matchs de la saison avec l’OL ne seront pas ses derniers. Et le Brésilien de continuer à vanter les mérites de son coéquipier français, qu’il espère voir au Mondial l’été prochain.

Deux solutions s'offrent pour qu'Endrick et Corentin Tolisso évoluent encore « beaucoup » ensemble : soit le Français rejoint le Real Madrid au prochain mercato, soit Endrick est prêté une saison de plus à l'Olympique Lyonnais. La deuxième hypothèse est la plus probable;