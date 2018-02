CdM 2018 : Le sélectionneur du Brésil craque et nomme 15 joueurs

Dans : Mondial 2018, PSG.

Voilà une manière de procéder assez inédite dans l’histoire du football. A quatre mois de la Coupe du monde en Russie, Tite a tout simplement dévoilé son onze de départ pour le grand événement, ainsi que quatre autres joueurs pour désigner les 15 éléments qui ont leur billet en poche. S’il reste bien évidemment des places à prendre, autant dire que les nommés auront comme simple mission de ne pas se blesser pour valider leur place en Russie.

« Les onze titulaires : Alisson, Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar, Jesus et aussi Thiago Silva, Fernandinho, Willian et Firmino », a annoncé Tite dans un entretien à UOL, qui ne pensait certainement pas avoir un aussi beau scoop aussi tôt dans la saison. Quatre joueurs du PSG figurent en tout cas dans cette liste, ce qui n’est pas non plus une énorme surprise, même si cela constitue tout de même une bonne nouvelle pour Thiago Silva, qui en a bien besoin en ce moment.