CdM 2018 : Espagne ou Portugal, Brésil puis Allemagne, la suite qui attend les Bleus

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

La France connaît désormais ses adversaires pour son groupe de Coupe du monde, et il y avait clairement pire comme tirage. Face au Danemark, au Pérou et à l’Australie, les Tricolores auront tout intérêt à assurer leur qualification et aller chercher la première place, ce qui sera toujours intéressant pour la suite. En effet, les deux premiers du groupe C (celui de la France), affronteront ceux du groupe D. Une poule où on retrouve la Croatie, le Nigéria, l’Islande et l’Argentine.

Des retrouvailles avec l’Islande (Euro 2016) ou le Nigéria (Mondial 2014) ne sont donc pas à exclure, tout comme un duel face à une Croatie solide ou une Argentine talentueuse mais irrégulière.

A noter que, sans faire des plans sur la comète, si la France devait terminer première de son groupe, elle pourrait retrouver l'Espagne ou le Portugal en quart de finale, le Brésil en demi-finales, et l'Allemagne en finale, en supposant bien évidemment que la logique l'emporte à chaque rencontre.