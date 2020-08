Vidéo : Sancho s'éclate avec ce dribble venu d'ailleurs

Dans : Video.

Match amical de préparation pour le Borussia Dortmund, qui a tout de même placé un 11-2 à l’Austria Vienne, qui évolue en D1 autrichienne. Tous les joueurs se sont régalés bien évidemment, y compris Jadon Sancho. Annoncé avec insistance sur le départ, l’Anglais est toujours là et il sait se faire remarquer avec ce dribble venu de très loin pour humilier son adversaire direct, et provoquer ensuite une action chaude qui se terminera en but.