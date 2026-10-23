OM : Une boulette et Genesio crache sur RMC

OM : Une boulette et Genesio crache sur RMC

OM
parGuillaume Conte
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En grande difficulté avec l'OM, Bruno Genesio a profité d'un lapsus d'un journaliste de RMC pour régler ses comptes avec la radio sportive.
Il aura suffi d’un lapsus pour que Bruno Genesio se montre bien plus efficace que ses attaquants en Autriche afin de donner le fond de sa pensée. Interrogé par Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille, sur l’état de forme de son équipe, l’entraineur de l’OM a repris son interlocuteur après son erreur, le journaliste ayant parlé de deux « défaites consécutives » en championnat, au lieu des deux victoires acquises contre Angers et Troyes.

Bruno Genesio plaisante... à moitié

Cette erreur a permis à Bruno Genesio de s’engouffrer dans la brèche et de taper sur RMC, même si le journaliste en question n’était pas directement visé. « Deux victoires, deux victoires. C’est un lapsus révélateur chez vous. Je sais que vous vous ravissez des défaites de Marseille à RMC. C’est un petit peu vrai quand même. Pas forcément vous, mais quelques confrères de chez vous. Je ne les citerai pas. Non je plaisante, j’espère qu’ils apprécieront la plaisanterie, comme moi j’apprécie les leurs », a livré l’entraineur de l’OM, qui fait tout de même passer le message qu’il suit ce qui se dit de lui sur les émissions de la radio sportive.
Très critiqué dans les médias quand il était à l’OL, Bruno Genesio a ensuite vu son travail être plutôt positivement salué à Rennes et à Lille, où il a tiré le meilleur de son groupe et obtenu des résultats convaincants. A l’OM, il est pour le moment assez légitimement épargné par les critiques, y compris sur RMC, en raison du bourbier dans lequel il s’est retrouvé cet été avec un mercato à zéro recrues. Le petit tacle était donc assez gratuit, mais le technicien marseillais n’a pas pu s’empêcher de rappeler que les critiques vont souvent dans le sens du vent en fonction des résultats, à RMC comme ailleurs.

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