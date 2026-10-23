L’OM est indigne de l’Europe, la colère de Genesio

L’OM est indigne de l’Europe, la colère de Genesio

OM
parGuillaume Conte
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Très mauvaise performance pour l'OM à Graz, ce jeudi. Et colère justifiée de Bruno Genesio sur le niveau affiché par ses joueurs, surtout en première période.
Par le passé raillé pour ses campagnes de Ligue des Champions sans victoire, l’Olympique de Marseille a au moins pour habitude de répondre présent quand l’Europa League est au rendez-vous. Cette compétition donnait un peu d’espoir aux supporters après ce triste été qui rendait déjà la future saison très compliquée.

Genesio, son coup de sang après la défaite 

Mais après trois matchs, c’est zéro point au compteur pour l’OM, qui a perdu contre Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz donc ce jeudi soir. Un nouveau revers peu glorieux, face à une formation autrichienne heureuse de ne pas être mise plus que cela sur le reculoir.
Pour Bruno Genesio, le bilan était forcément très négatif, et la première période de ses troupes était proprement scandaleuse, ce qui explique aussi ses deux changements effectués à la mi-temps. « On a fait une première période insipide, pas digne d’un match de Coupe d’Europe. En Coupe d’Europe, le premier ingrédient qu’on doit mettre, c’est l’engagement, l’agressivité, gagner les duels. Et en première mi-temps, on n’a pas existé dans ce domaine-là. On a été dominés dans tous les duels, on s’est fait tamponner dans tous les points chauds, on n’a pas répondu dans ce domaine-là », a souligné l’entraineur de l’OM dans un discours plus musclé que l’impact mis par ses joueurs.
Un aveu de faiblesse qui fait mal à l’heure où la qualification pour les barrages de l’Europa League est désormais largement remise en cause. Surtout qu’il reste encore quelques gros bras à affronter comme Leverkusen et le Celta Vigo. Le réveil ne doit pas tarder à sonner, sans quoi l’OM est bien parti pour vivre la pire campagne européenne de son histoire.

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